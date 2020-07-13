В Одессе на прошлой неделе родились четыре двойни

За прошедшую неделю население Одессы пополнили четыре двойни.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что на прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 246 новорожденных, что на 21 ребёнка больше, чем на предыдущей неделе.

«Количественное превосходство на минувшей неделе осталось за новорожденными мальчиками — на свет появились 134 юных одессита и 112 маленьких одесситок», — говорится в сообщении.

Безоговорочное лидерство по числу новорожденных на прошедшей неделе принадлежит городскому родильному дому №1 — здесь появились на свет 76 малышей.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 225 новорожденных, в числе которых одна пара близнецов.