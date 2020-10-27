В одесских больницах заняты 92% коек для пациентов с COVID-19

В одесских опорных больницах по состоянию на 26 октября заняты 92% койко-мест для пациентов с COVID.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

«Департамент здравоохранения Одесского горсовета осуществляет постоянный контроль свободного коечного фонда городских медучреждений для госпитализации пациентов с COVID-19 и подозрением на COVID-19. Сейчас в городских медучреждениях Одессы развёрнуты 747 коек для лечения пациентов с подозрением и лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 44 реанимационных койки», — говорится в сообщении.

По данным мэрии, по состоянию на 26 октября в опорных медучреждениях Одессы свободна 61 койка для госпитализации таких пациентов.

Случаев 100-процентного заполнения коек пациентами с коронавирусом или отсутствия мест для их госпитализации в течение года в Одессе не было. Минимальное количество свободных коек по COVID-19 зафиксировано 19 октября (93 свободных койки), максимальное — 24 октября (146 коек).

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 27 октября в Одессе зарегистрированы 9 219 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 257 новых случаев заболевания.

По данным на 27 октября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 159 пациентов с COVID-19, из них 90 человек пребывают в состоянии средней тяжести, в тяжёлом — 69 пациентов, три пациента получают кислородную терапию.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 18 человек с подозрением на COVID-19.

26 пациентов с лабораторно подтверждённым заболеванием проходят лечение в ГКБ №1, 46 человек — в ГКБ №10, 15 детей — в детской городской больнице №3.

За прошедшие сутки зарегистрированы 18 новых случаев COVID-19 у детей, в числе которых 12 девочек и 6 мальчиков. Все они на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 303 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 6 074 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 994 одессита.

Как сообщала Одесса News, председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый обратился к Генеральному консулу КНР в Одессе с просьбой о приезде в регион китайских специалистов для передачи опыта в развёртывании полевых госпиталей и борьбе с коронавирусом.