В Одесской области растёт количество больных COVID-19, Куцый просит помощи у Китая

За прошедшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали высокое количество новых случаев заболевания коронавирусом — 461.

Об этом сообщила Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно статданным, на утро 27 октября в Одесской области с начала пандемии зафиксировано 22 640 случаев коронавируса, 338 летальных случаев (за последние сутки — 5).

Выздоровели всего 3 272 (за сутки выздоровевших нет).

Продолжают болеть 19 030 жителей Одесской области.

Судя по статистике смертности, становится понятной просьба председателя Одесской областной госадминистрации Максима Куцего к Генеральному консулу КНР в Одессе Сун Лицюнь о приезде в регион китайских специалистов для передачи опыта в развёртывании полевых госпиталей и борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщил глава ООГА в Facebook.

«Пригласил специалистов Китайской Народной Республики в Одесскую области, чтобы перенять опыт в развёртывании полевых госпиталей и борьбе с коронавирусом. Сегодня имел важную онлайн-встречу с Генеральным консулом КНР в Одессе Сун Лицюнь. Обсуждали опыт Китая в борьбе с пандемией и ее последствиями. В частности, ценным для нас является китайский опыт в обустройстве в оперативном порядке временных госпиталей и больниц, использование медицинских протоколов и медпрепаратов, которые являются эффективными в Поднебесной.

Сейчас мы уже договорились об онлайн-мероприятиях с китайскими специалистами. Также я пригласил их непосредственно к нам, в Одесскую область. Практический опыт и очное обучение были бы для нас бесценными, и мы очень надеемся на такой визит», — написал Максим Куцый.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области было зафиксировано 348 случаев заболевания коронавирусом.