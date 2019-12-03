В Одессу прибыл из Еревана главный по армянской диаспоре

2 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с главным уполномоченным по делам диаспоры при Премьер-министре Республики Армения в Украине г-ном Заре Синаняном.

Как сообщает официальный сайт города, к встрече присоединились Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Украине г-н Тигран Сейранян и Генеральный консул Республики Армения в Одессе г-н Геворг Петросян.

Уполномоченный по делам армянской диаспоры рассказал, что находится в Одессе впервые. Тем не менее, насыщенная программа визитов и встреч позволила оценить, что в городе созданы прекрасные условия для развития армянской культуры и традиций.



Г-н Заре Синанян также отметил позитивный вектор политики городской власти, направленный на создание равных условий и возможностей для жителей Одессы всех национальностей.

В ходе диалога стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между странами, а также городами-побратимами Одессой и Ереваном.

Как сообщала Одесса News, в конце ноября новая достопримечательность появилась возле храма Святого Григория Просветителя Армянской апостольской церкви, что на Гагаринском плато Одессы. Здесь открыли скульптуру из зеркал, посвящённую армянской семье, её традициям.