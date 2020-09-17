Что делал в Одессе шведский Посол

Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Украине господин Тобиас Тиберг побывал в Одессе с целью налаживания двустороннего сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, Посол во главе шведской делегации ознакомился с возможностями ВМС ВС Украины, обсудил с руководством ВМС дальнейшие пути развития украинского-шведского сотрудничества в военно-морской сфере, поддержания военного диалога, а также актуальные вопросы региональной безопасности.

Встреча двух делегаций проходила на борту фрегата «Гетман Сагайдачный».



Во время рабочей встречи стороны определили основные направления совместной работы, которые могут быть полезны Украине и Швеции.

Со шведским Послом встретился также первый заместитель Одесского городского головы Сергей Подгайный.

«Это мой первый официальный визит в Одессу. Я много слышал о ней, но в действительности она превзошла все мои ожидания. Это многонациональный, поликультурный город с богатой архитектурой и прекрасными перспективами. Я уверен, что буду возвращаться в Одессу ещё не один раз», — отметил г-н Тобиас Тиберг.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы возможного международного сотрудничества между Одессой и Швецией, в частности, в IT-секторе.

Как сообщала Одесса News, 3 сентября Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Бразилия в Украине г-ном Освалдо Биато Жуниором, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Хорватия в Украине г-жой Аницей Джамич.

Видео: Телерадиостудия Бриз МО Украины

Фото: «Одесса»