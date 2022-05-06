Президент Грузии: Мы солидарны с Украиной, но оборонную помощь не предоставим

Грузия солидарна с Украиной, но не будет предоставлять стране оборонную помощь или открывать «второй фронт» против России.

Об этом президент страны Саломе Зурабишвили заявила в интервью Deutsche Wellе, котороe вышло 3 мая, пишет издание «Гордон».

Журналистка спросила, готовы ли власти Грузии прислушаться к той части населения страны, которая считает поддержку Украины со стороны Тбилиси недостаточной.

«Вы знаете, иногда украинцы просят всё больше и больше у своих партнёров, не только у Грузии, у них есть острые слова для некоторых партнёров, в частности, [госсекретарю США Энтони] Блинкену говорили: «Не привозите нам шоколад, привозите оружие». Да, они также хотят получить вооружение от Грузии и чтобы Грузия открыла второй фронт, это всё невозможно. Я думаю, правительство более реалистично относительно того, что Грузия может сделать на этом этапе, имея эти две оккупированные территории, одна из которых говорит о «референдуме», чтобы войти в Россию», – ответила Зурабишвили.

Она считает, что Грузия «никогда не сможет выиграть войну против России».

По мнению Зурабишвили, Грузии для обеспечения безопасности нужна интеграция в ЕС и НАТО по «более быстрому и надёжному пути».

«Мы смотрим с надеждой на то, как Украина сопротивляется», – добавила президент страны.

Кстати. 25 февраля, на второй день масштабного вторжения РФ в Украину, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу. После этого на улицы Тбилиси вышли тысячи людей с требованием его отставки.

31 марта Зурабишвили заявила, что её страна присоединится к санкциям против России, но 3 апреля Гарибашвили опроверг её слова.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский отозвал украинского посла в Грузии из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину.

Президент Украины не понимает позицию Тбилиси. «Несмотря на количество километров, мы соседи, мы намного ближе, чем с Россией, вы видите, у нас с Россией война, и мы точно не хотим никаких конфликтов с Грузией, и, уверен, их никогда не будет. Но я не могу понять поведение. Не могу понять, ради чего. Ради чего? Невведение санкций – я слышал месседжи, что «мы должны защищать свою экономику». Какая экономика?! Уже они отобрали часть территории Грузии. Почти дошли до Тбилиси. Какая экономика? Всё это этого не стоит, я так считаю», – сказал Зеленский 23 апреля.

По его словам, Украина снова отправит своего посла в Грузию, когда увидит поддержку со стороны властей страны.

Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что власти Грузии действуют в интересах Кремля по «очень простой причине – главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой».

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года грузинский и украинский политик, президент Грузии (2004–2013), бывший глава Одесской областной государственной администрации (2015-2016), лидер партии «Рух новых сил», глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили написал из камеры грузинской тюрьмы письмо со словами поддержки украинскому народу.

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