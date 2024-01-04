Cостоялся самый большой после февраля 2022 года обмен военнопленными

3 января состоялся самый большой с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года обмен военнопленными, освобождены 230 украинцев и украинок.

Об этом 3 января сообщил в Telegram Президент Украины Владимир Зеленский.

Домой вернули 130 представителей ВСУ (в том числе 14 терробороновцев и 14 представителей Военно-морских сил), 55 нацгвардейцев, 38 пограничников, одного полицейского и шесть гражданских – 225 мужчин и пять женщин. 48 военных, которых вернули в Украину, считали пропавшими.

Это результат работы объединённого центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность, – информирует СБУ.

Освобождённых украинцев привезли на автобусах, когда уже стемнело. Они выходили со словами «Слава Украине!» и «Украина превыше всего!».

СБУ, которая участвовала в обмене пленными 3 января, продемонстрировала в Facebook видео с возвращением домой украинских военных и гражданских.

В минобороны страны-агрессора России утверждают, что они получили при обмене 248 военных, а посредником были Объединённые Арабские Эмираты.

Одесса News информировала, что на подконтрольную правительству территорию Украины 22 декабря 2023 года возвращены останки 66 защитников Украины.

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