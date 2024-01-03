В 2024 году Минобороны закупит до 1 миллиона FPV-дронов

Министерство обороны впервые сформировало потребность на уровне Сил обороны и согласовало её с мощностями украинских производителей.

В частности, в 2024 году планируется закупить до 1 миллиона FPV-дронов, написал для Укринформа министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Министерство обороны заказало первые партии FPV-дронов. В целом, в 2024 году государство планирует закупить по меньшей мере миллион дронов. Важно, что впервые полная реальная потребность войска в дронах чётко посчитана и обобщена. Мы работаем над эффективной логистикой, над удешевлением закупки, над производством боевых частей», — написал Умеров.

Как отметил министр, ранее Минобороны не закупало это эффективное и экономически выгодное средство поражения противника из-за отсутствия на законодательном уровне чётких критериев и правил их применения на поле боя. FPV-дроны закупали волонтёры, Минцифры, областные военные администрации.

«Раньше каждое силовое ведомство формировало собственную потребность на год, что иногда противоречило или дублировало друг друга. Минобороны этот процесс возглавило и систематизировало. Потребность не только сформирована, но и согласована с реальными мощностями украинских производителей, их планов масштабирования, возможностей проводить закупки за рубежом и планов поставок военно-технической помощи от партнёров», — проинформировал Умеров.

Как сообщал Укринформ, министр обороны Рустем Умеров заявлял, что для успешной реализации стратегии оборонного производства Украина ищет решения по финансированию и привлекает к этому процессу западных партнеров.

Одесса News информировала, что для эвакуации раненых с поля боя пограничники будут применять наземный дрон.

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