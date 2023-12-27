Пограничники осваивают беспилотную медэвакуацию

Для эвакуации раненых с поля боя пограничники будут применять наземный дрон.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что использование беспилотника, в первую очередь, в эвакуационных целях, значительно упростит такую меру и не будет подвергать риску личный состав.

«Эвакуационное средство простое в управлении, имеет высокую проходимость и грузоподъёмность. Так, электроносилки могут передвигаться по сложной местности с нагрузкой до 200 кг, а управление ими осуществляется с пульта дистанционного управления», — говорится в сообщении.

Кроме того, к дрону можно прицепить носилки типа «Аист» и таким образом эвакуировать ещё одного человека.

Также с помощью этого средства можно как забрать раненого, так и совершать подвоз всего необходимого на передовые позиции.

За получение полезного дрона пограничники Краматорского отряда благодарят волонтёров, которые закупили его за средства финских благотворителей для нужд подразделения, выполняющего боевые задания на Бахмутском направлении.

Одесса News информировала, что в городской клинической больнице №10 Одессы внедрена служба телемедицины, которая обеспечивает предоставление медицинской помощи пациентам в ситуациях, когда расстояние является критическим фактором и помогает внедрять новейшие технологии в деятельность учреждений здравоохранения.

Фото и видео: Госпогранслужба

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