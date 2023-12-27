В Колумбии установили 6,5-метровую бронзовую статую певицы Шакиры

В колумбийском городе Барранкилья открыли 6,5-метровую бронзовую статую певицы Шакиры.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на HOLA.

Отмечается, что во время специальной церемонии статуя была открыта 26 декабря в присутствии родителей Шакиры – Уильяма Мебарака и Нидии Риполл. Около скульптуры весом шесть тонн на специальной табличке написано: «Созидающее сердце, бёдра, которые не лгут, непревзойдённый талант, движущий массы голос и ноги, которые маршируют на благо детей и человечества».

Создал эту статую художник Ино Маркес вместе со студентами и выпускниками местной школы искусств.

По сообщению издания, певица Шакира, чьё настоящее имя Шакира Исабель Мебарак Риполл, всегда гордилась своим родным городом Барранкилья и принесла большую радость своим землякам-колумбийцам, став всемирно известной исполнительницей и автором песен.

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