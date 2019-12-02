В Одессе открыли памятник французским лётчикам

30 ноября в Одессе представители командования ВМС ВС Украины присоединились к мероприятиям по случаю открытия памятника в честь французских лётчиков, погибших на фронтах Первой Мировой войны.

Об этом событии сообщил пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что открытие памятника прошло на территории Второго христианского кладбища Одессы.

«Командующий национального флота вместе с представителями французской стороны во главе с Послом Франции в Украине Его Превосходительством Этьеном де Понсен возложили цветы к военному мемориалу в знак уважения памяти погибших военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кстати. Памятник установлен на могиле младшего лейтенанта Марка Бонье — выдающегося авиатора, аса, который в 1913 году совершил перелёт Париж — Каир. После начала Первой мировой он отличился, участвуя в бомбардировках Карлсруэ и Штутгарта. В апреле 1916 года Бонье послали в Одессу, где он приступил к испытаниям самолёта «Анасаль», производившегося на заводе Анатра. 27 июля того же года аэроплан француза упал на территории нынешнего Школьного аэродрома. Пилот погиб.

Его похоронили на Втором христианском кладбище, на участке №185, который принадлежал военному госпиталю. До родственников информация о местоположении могилы так и не дошла, и они оставались в неведении почти столетие. Нашли захоронение несколько лет назад одесские краеведы, которые проинформировали об этом посольство Французской Республики в Украине.

Кроме Бонье, на кладбище покоится еще несколько французских лётчиков-испытателей завода Анатра: лейтенант Жан Робине, разбившийся 21 июля 1917 года, и капитан Люсьен Марсель Шандон, погибший 26 ноября 1917 года.

Фото: Facebook, Думская