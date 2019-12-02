MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Мировые новости
  4. В Одессе открыли памятник французским лётчикам

В Одессе открыли памятник французским лётчикам

picturepicture_157519983548166858279167_37206-Cropped.jpg

30 ноября в Одессе представители командования ВМС ВС Украины присоединились к мероприятиям по случаю открытия памятника в честь французских лётчиков, погибших на фронтах Первой Мировой войны.

Об этом событии сообщил пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что открытие памятника прошло на территории Второго христианского кладбища Одессы.

«Командующий национального флота вместе с представителями французской стороны во главе с Послом Франции в Украине Его Превосходительством Этьеном де Понсен возложили цветы к военному мемориалу в знак уважения памяти погибших военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кстати. Памятник установлен на могиле младшего лейтенанта Марка Бонье — выдающегося авиатора, аса, который в 1913 году совершил перелёт Париж — Каир. После начала Первой мировой он отличился, участвуя в бомбардировках Карлсруэ и Штутгарта. В апреле 1916 года Бонье послали в Одессу, где он приступил к испытаниям самолёта «Анасаль», производившегося на заводе Анатра. 27 июля того же года аэроплан француза упал на территории нынешнего Школьного аэродрома. Пилот погиб.

Могила Марка Бонье до установки на ней памятника

Марк Бонье

Его похоронили на Втором христианском кладбище, на участке №185, который принадлежал военному госпиталю. До родственников информация о местоположении могилы так и не дошла, и они оставались в неведении почти столетие. Нашли захоронение несколько лет назад одесские краеведы, которые проинформировали об этом посольство Французской Республики в Украине.

Кроме Бонье, на кладбище покоится еще несколько французских лётчиков-испытателей завода Анатра: лейтенант Жан Робине, разбившийся 21 июля 1917 года, и капитан Люсьен Марсель Шандон, погибший 26 ноября 1917 года.

Фото: Facebook, Думская

Просмотров: 54

Смотрите также...

scroll to top