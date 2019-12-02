Определились соперники Украины на Евро-2020

Сборная Украины попала в группу С финальной части XVI чемпионата Европы по футболу.

Соперниками Украины станут Нидерланды, Австрия и победитель стыковых матчей среди сборных Грузии, Беларуси, Косово и Северной Македония, сообщает XSPORT.

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля.

Результаты жеребьёвки:

Группа А: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа С: Нидерланды, Украина, Австрия, (Победитель стыковых матчей: Грузия, Беларусь, Северная Македония, Косово, либо же Румыния, если выиграет свою группу стыковых матчей)

Группа D: Англия, Хорватия, (Шотландия, Израиль, Норвегия, Сербия), Чехия

Группа Е: Испания, Швеция, Польша, (Босния, Северная Ирландия, Ирландия, Словакия)

Группа F: (Болгария, Венгрия, Исландия, Румыния, либо победитель стыковых матчей: Грузия, Беларусь, Северная Македония, если свой турнир выиграет Румыния), Португалия, Германия, Франция.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результаты жеребьёвки.

«Настроение отличное. Простых команд на таком турнире не бывает. Нас ждёт сложный первый матч, ведь Голландия — очень хорошая команда с сильными игроками и отличным тренером. Тем более играем на выезде. Австрия — тоже непростой соперник. Позже узнаем и третью команду.

У Украины есть хорошие шансы выйти из группы. Всё будет зависеть от состояния, в котором футболисты подойдут к чемпионату Европы. Главное, чтобы не было травм. Какие команды попались, к таким и будем готовиться.

Не хотелось начинать с Голландией, так как это одна из сильнейших сборных. Но раз такая жеребьёвка — так и будем играть».