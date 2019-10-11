Южненский «Химик» обыграл «Киев-Баскет»

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. В Южном «Химик» обыграл «Киев-Баскет» 92:87.

Об этом сообщает Укринформ.

«Химик» принимал на своей площадке «Киев-Баскет» и игра получилась абсолютно равной. В частности, первая половина матча завершилась вничью 46:46. Лишь в последней четверти «Химик» сумел оторваться в счёте и довёл дело до победы — 92:87. Самые результативные игроки матча: Льюис Салливан (20 очков) у «Химика» и Деон Эдвин (24 очка) у «Киев-Баскет».

В другом матче игрового дня «Черкасские Мавпы» обыграли на выезде «Одессу» 80:69. Это вторая победа в сезоне команды из Черкасс.