Олимпиада-2024: Украина с 10-ю медалями на 15-й позиции

По итогам 13 олимпийских дней Украина на Играх-2024 в Париже в своём активе имеет 10 медалей (3 золота, 3 серебра и 4 бронзы) и занимает 15 место в медальном зачёте.

Об этом сообщает издание XSPORT.

Отмечается, что 8 августа серебряную награду в копилку сине-жёлтым принёс борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, а обладателем бронзы стал Жан Беленюк.

Василий Михайлов — борец вольного стиля из Тарутино Одесской области — вчера проиграл, уступив в первом раунде борцу из Сан-Марино Майлсу Амину.

Возглавляет медальный зачёт по-прежнему команда США, на второй позиции располагается Китай, третья – Австралия.

В первой десятке также Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Нидерланды, Италия, Германия.

Одесса News информировала, что восемь медалей принесли в копилку сборной Украины Ольга Харлан в личной сабле, Сергей Кулиш в стрельбе из винтовки в трёх положениях на дистанции 50 метров; саблистки Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова получили командное «золото», Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали «золото» и «бронзу» соответственно в прыжках в высоту, Михаил Кохан завоевал «бронзу» в метании молота, гимнаст Илья Ковтун завоевал «серебро» в упражнениях, а третью золотую медаль для Украины добыл боксёр Александр Хижняк.

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