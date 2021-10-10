Ястремская зачехлила ракетку во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Теннисистка из Одессы Даяна Ястремская (WTA, 75) уступила во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе (США) Пауле Бадосе (WTA, 27) 4:6, 6:2, 2:6.

Об этом сообщает XSPORT.

«За почти два часа матча украинка дважды подала навылет, реализовала 4 брейк-поинта из 6 при 10 «двойных». Испанка сделала 2 эйса и 5 брейков при 3 ошибках на подаче. Это была первая очная встреча теннисисток», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, первая ракетка Украины, одесситка Элина Свитолина продолжает выступление в Индиан-Уэллсе.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт до 17 октября.

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