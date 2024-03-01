Одесская танцевальная пара примет участие в чемпионате мира по фигурному катанию

Одесские спортсмены Ирина Пидгайная и Артём Коваль впервые примут участие в чемпионате мира среди юниоров по фигурному катанию, который проходит в Тайбэе (Китай).

Об этом сообщает Отделение НОК в Одесской области.

Отмечается, что одесские фигуристы (тренеры – Елена Онищенко, Галина Чурилова, хореографы – Александра Назарова, Максим Никитин) примут участие в соревнованиях танцевальных пар.

Первый вид программы – ритмичный танец – состоится 1 марта. Чемпионы и медалисты определятся в субботу после произвольного танца, который начнётся в 6:00 по киевскому времени.

Одесса News информировала, что Ирина с Артёмом за сезон одержали пять побед на крупных международных турнирах, наиболее знаковой стала победа на «Гран-при ISU» в Будапеште (20-23 сентября 2023 года). Кроме того, они победили на «Budapest Trophy» (13-15 октября), «Pavel Roman Memorial» (10-12 ноября), «Bosphorus Cup» (Стамбул, 2-3 декабря) и Ephesus Cup (Измир, 25-27 января 2024 года), где установили личный рекорд по сумме баллов – 160,46.

Фото: Отделение НОК в Одесской области

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