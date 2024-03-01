Пиротехники уничтожили мину на пляже в Одессе

29 февраля на одном из пляжей Одессы был обнаружен взрывоопасный предмет.

На место вызова прибыли пиротехники Главного управления ГСЧС в Одесской области и идентифицировали якорную речную мину, — сообщают спасатели в Facebook.

Отмечается, что 1 марта боеприпас был уничтожен под контролем пиротехников.

Спасатели предостерегают: если вы заметили взрывоопасный или подозрительный предмет, ни в коем случае его не трогайте, отойдите на безопасное расстояние, позвоните в оперативные службы и дождитесь пиротехников, которые извлекут и уничтожат опасную находку.

Одесса News информировала, что у берегов Одесской области в ноябре 2023 года была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую море вынесло на побережье.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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