Одесского полицейского будут судить за незаконную переправку призывников

Прокуроры Одесской облпрокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из районных отделов полиции Одессы и его сообщника по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Установлено, что полицейский вместе со своим знакомым наладили схему противоправного заработка на военнообязанных, желающих незаконно уехать из Украины. Сообщники подыскивали «клиентов» и организационно сопровождали «операцию побега», постоянно находясь с ними на связи, указывая на места пребывания, встреч и дальнейшие действия.

Свои «услуги» оценивали, по их мнению, «по демократической цене» от 3500 до 5000 долларов США от одного военнообязанного. В «схему» дельцы решили привлечь сотрудника пограничной службы и обещали ему 1000 долларов США за каждое переправленное лицо.

Однако об их противоправных действиях пограничник сразу сообщил своему руководству и правоохранителям.

В октябре прошлого года сообщник полицейского на личном авто встретил в Одессе двух военнообязанных и отправился в один из пунктов пропуска в Одесской области, где их ожидал работник Госпогранслужбы. На месте встречи фигурант передал ему обещанные 2000 долларов США «вознаграждения», после чего был задержан правоохранителями.

Полицейский также задержан и сейчас уволен с занимаемой должности.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года передвижение 4-х нарушителей вблизи приднестровского сегмента украинско-молдовской границы было зафиксировано фотоловушками и дроном охранников госграницы Подольского отряда.

Фото: Одесская облпрокуратура

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