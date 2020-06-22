Жизнь 50-летнего мужчины на одесском рынке стоила 10 тысяч долларов

В Одесской области полицейские задержали гражданина иностранного государства по подозрению в убийстве своего земляка на промтоварном рынке в Овидиопольском районе.

Как сообщает Нацполиция Одесской области, 30-летний правонарушитель пришёл к знакомому якобы за долгом. Разговор между мужчинами не склеился и 50-летний пострадавший получил два удара ножом в грудь.

«Сотрудники полицейской станции «Авангард» по горячим следам задержали злоумышленника в посадке недалеко от рынка. А медицинские работники «скорой» госпитализировали пострадавшего в больницу, где через несколько часов от проникающего ранения в сердце он умер», — говорится в полицейской сводке.

Отмечается, что задержанный своей вины не отрицал и объяснил, что убитый якобы был должен ему 10 000 долларов.

«Орудие преступления — нож, который, убегая, подозреваемый попытался избавиться, полицейские изъяли из мусорного бака. Действия иностранца следователи квалифицировали по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет. До избрания меры пресечения фигурант помещён в изолятор временного содержания», — рассказал руководитель полицейской станции «Авангард» Овидиопольского ОП в Одесской области Дмитрий Берлизов.

Как сообщала Одесса News, в феврале Раздельнянским районным судом Одесской области вынесен приговор в отношении обвиняемого в нанесении им тяжких телесных повреждений собственной жене, от которых она скончалась. Убийца получил 10 лет лишения свободы.



Видео: Нацполиция