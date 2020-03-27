Одесская банщица решила, что карантин в стране не для неё

В Одессе за нарушение правил карантина правоохранители привлекают к ответственности администратора бани.

Об этом сообщает Суворовский отдел полиции Одессы на сайте Нацполиции.

«Несоблюдение ограничительных мер предприятием на улице Балковской зафиксировали сотрудники Хаджибеевского отделения полиции», — говорится в сообщении.

Во время визита правоохранителей администратором в бане обслуживался десяток посетителей.

В отношении женщины полицейские составили протокол по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, санкция которого предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

«Очень жаль, что некоторым субъектам хозяйствования, чтобы осознать серьёзность ситуации, сложившейся в большинстве стран мира, и остановиться на карантин, требуется вмешательство правоохранителей», — с грустью констатируют полицейские.

Отмечается, что полиция продолжает в усиленном режиме следить за соблюдением карантинных мер для противодействия распространению заболевания COVID-19 в Одессе и выполнять свою повседневную работу.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 22.00 четверга в Украине подтвердили 196 случаев заражения коронавирусом, в одесском регионе — 5.