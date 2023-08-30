В Черноморске мужчина взял в заложники свою жену, тёщу и дочь

В городе Черноморск Одесской области 30 августа мужчина силой удерживал свою сожительницу, её мать и дочь и угрожал нанести им повреждения. Полицейским удалось задержать злоумышленника.

Об этом 30 августа сообщило Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Правоохранителям примерно в 12.00 поступило сообщение о том, что в одной из квартир на четвёртом этаже женщина просит о помощи. На место выехала следственно-оперативная группа.

Оказалось, что в доме находится 29-летний местный житель со своей женой и маленькой дочерью. Мужчина выпустил тёщу — 46-летнюю женщину он передал представителям муниципальной стражи из окна квартиры на балкон. Её доставили в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные гематомы на лице и рану на предплечье.

Отпускать бывшую сожительницу с ребёнком мужчина категорически отказался. Мать с дочерью удалось освободить впоследствии благодаря оперативной комбинации с привлечением переговорщиков и КОРДовцев.

«26-летняя женщина, как и её мать, испытала домашнее насилие, её доставили в медицинское учреждение с ушибами головы, лица и руки. Ребёнок физически не пострадал, он сейчас со своей мамой», — говорится в сообщении.

«Мне удалось найти общий язык с мужем. Я сказал ему: какие бы трудности мы ни испытывали, должны оставаться людьми, беречь и защищать свои семьи. Домашнее насилие – недопустимо, наши родные должны быть под нашей защитой. Для меня очень важно, что сегодня всё завершилось хорошо», — рассказал о ведении переговоров с мужем спецназовец КОРДа.

Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Его действия следствием квалифицированы по ч. 2 ст. 146 и ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины — незаконное лишение свободы и домашнее насилие.

За совершённое мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Председатель «Муниципальной стражи» Пётр Канарьян в комментарии журналистам сообщил, что мужчина представился военным.

Ведётся расследование причин такого поведения.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года в Одесской области полицейские проводили расследование по факту пыток мальчика, которого сажали на цепь.

Фото и видео: ГУ НПУ в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy