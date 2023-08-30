Порты США помогут восстановить морскую инфраструктуру Украины

ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) подписало меморандум с портами Южной Луизианы и Нового Орлеана (США) о сотрудничестве по направлениям технического планирования, развития, строительства, администрирования, эксплуатации и обслуживания портовой инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

Отмечается, что в рамках меморандума согласовано сотрудничество с Одесским морским портом.

«Соединённые Штаты и Украина, являясь двумя ведущими мировыми экспортёрами зерна, гордятся своей ролью в обеспечении мира продовольствием. Этот меморандум закрепляет поддержку украинского народа в защите своей свободы и создаёт альянс с нашими украинскими партнёрами, который сосредотачивается на нашей совместной миссии — обслуживать клиентов по всему мира и создавать экономическое процветание для наших общин», — подчеркнул генеральный директор порта Южной Луизианы Пол Мэтьюз.

Как сообщала Одесса News, россияне систематически обстреливают украинскую портовую инфраструктуру. После прекращения действия «зернового соглашения» в июле 2023 года, враг совершил ряд атак на порты Одесской области и Дунайские морские порты. По данным Всеукраинского аграрного совета, в результате этих атак было уничтожено около 270 тыс. т зерна.

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