$20 тысяч хотел житель Одессы за справку о непригодности к военной службе

Правоохранителями разоблачён житель Одессы, который пообещал военнообязанному за 20 000 долларов США помощь в изготовлении документов о непригодности к военной службе.

Как информирует Одесская облпрокуратура, ему сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

По данным следствия, подозреваемый с этой целью собирался воспользоваться знакомством в районном ТЦК и СП г. Одессы. Требуя деньги, он угрожал, что в противном случае документы призывника по состоянию здоровья в военкомате рассматриваться не будут.

Правоохранители задержали мужчину при получении им взятки.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливается полный круг участников, причастных к схеме незаконного заработка.

Как сообщала Одесса News, в августе 2923 года в Одессе задержан сотрудник военно-врачебной комиссии, который вместе с сообщниками организовал схему незаконного пересечения границы для уклонистов.

Фото: Одесская облпрокуратура

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