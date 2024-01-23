Два одесских полицейских каждый месяц брали дань с предпринимателей рынка «7 км»

Два полицейских организовали коррупционную схему по получению ежемесячных взяток от предпринимателей за не препятствование законной деятельности по перевозке товара на территорию одесского промтоварного рынка «7 км» для его хранения и торговли и не принятие мер по его изъятию.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, «тариф» составлял 200 долларов США за проезд на рынок одного грузового автомобиля.

Отмечается, что полицейских коррупционеров задержали после получения 30 тыс. грн неправомерных средств за два месяца беспрепятственного ведения бизнеса.

В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты деньги в национальной и иностранной валюте и черновые записи.

В настоящее время решаются вопросы сообщения полицейским о подозрении и избрании меры пресечения.

Одесса News информировала, что в мае 2023 года начальник одного из отделов Управления патрульной полиции в Одесской области разоблачён на взятке за беспрепятственную перевозку крупногабаритного груза в сопровождении правоохранителей.

Фото: Одесская облпрокуратура

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