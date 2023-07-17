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В Пересыпском районе Одессы на пляж вынесло боеприпасы

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В Пересыпском районе Одессы море вынесло на пляж боеприпасы.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции области.

«Море и дальше несёт опасность. Вода выносит к берегам мины, растяжки и неразорванные боеприпасы. Это угроза жизни и здоровью жителей региона. Так, вчера на одном из пляжей Пересыпского района было обнаружено два предмета, похожие на снаряды. На место сразу вызвали взрывотехников и следователей», – рассказали правоохранители. 

В полиции добавили, что одна из основных причин несчастных случаев, связанных со взрывными устройствами – нарушение элементарных правил безопасности, и напомнили: прикасаться к взрывоопасным предметам, передвигать их, накрывать или засыпать грунтом, а также пользоваться мобильными телефонами или средствами радиосвязи рядом с этими предметами запрещено. При обнаружении таких устройств нужно обращаться в полицию или Госслужбу по чрезвычайным ситуациям. 

Как сообщала Одеса News, после того, как российские оккупанты 6 июня подорвали Каховскую ГЭС, к одесскому побережью течение прибивает обломки домов, мусор, животных, мины. 

В Оперативном командовании «Юг» проинформировали 21 июня, что на юге Украины в разы выросла минная опасность. По оценке ВМС ВСУ, мины, попавшие в акваторию Чёрного моря за время полномасштабной войны и в результате подрыва Каховской ГЭС, придётся обезвреживать годами. 

Фото: Патрульная полиция Одесской области

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