В Одессе устанавливают причину оползня на спуске Маринеско

17 июля состоялось заседание постоянной комиссии Одесского городского совета по вопросам транспорта и дорожного хозяйства, на котором были рассмотрены вопросы исследования сдвига грунта на спуске Маринеско.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что на заседании заместитель Одесского городского головы Александр Филатов проинформировал, что, как и было запланировано, в течение мая-июня научные специалисты провели инженерно-геологические изыскания, обследование территории на наличие подземных полостей. Также была обустроена наблюдательная сеть гидрогеологических скважин.

Учёные Одесской государственной академии строительства и архитектуры (ОГАСА) завершают анализ и проработку всех полученных данных. На их основании можно будет определить комплекс причин, приведших к активизации оползневых процессов, и выполнить расчёт устойчивости склона для формирования плана первоочередных мер по разрешению ситуации.

По словам Александра Филатова, специалисты ОГАСА дадут результаты расчётов и выводы до 15 августа.

Кстати. Для выяснения причин оползня на спуске Маринеско и определения перечня неотложных мероприятий Одесским городским советом в мае 2023 года было выделено 1,140 млн грн для проведения комплекса инженерно-геологических изысканий.

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