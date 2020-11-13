На одесском пляже «Дельфин» начался ремонт

На пляже «Дельфин» в Одессе, между траверсами №№12 и 13 первой очереди противооползневых сооружений, начались работы по капитальному ремонту подпорной стенки.

Об этом сообщает официальный сайт города.

В ходе работ проведён демонтаж парапета подпорной стены и плитки вдоль неё. Камни от опорной стены перемещены ближе к воде. Также ежедневно завозится гравийно-песчаная смесь, при помощи экскаватора ведутся работы по отсыпке пляжа, — говорится в сообщении.

«Работы проводятся в рамках капитального ремонта подпорной стенки, строительства новой подпорной стенки, образования берегоукрепительных сооружений искусственного пляжа и капремонта траверсов (№12 и №13) путём образования откосного сооружения из каменной накидки»,- информирует горсовет.

Отмечается, что эти работы обеспечат удовлетворительное функционирование берегозащитного комплекса и станут основой для создания на этой территории пляжа для лиц с инвалидностью с соответствующим оборудованием.

Заказчиком ремонта и противооползневых работ является управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета. Инвестором выступает ООО «Фокус Лоджистикс», которое является арендатором территории между траверсами №№12-13 на пляже «Дельфин».

Работы планируется завершить к началу курортного сезона 2021 года.

Как сообщала Одесса News, в июле 2019 года в Киевском районе Одессы между центральным пляжем и пансионатом «Борей» произошёл сильный оползень со склона на побережье на площади около 150 кв.м.

Фото: «Одесса»