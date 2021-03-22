Зрелище не для слабонервных: оползень в Черноморске

В Черноморске несколько прибрежных улиц «сползли» к морю.

Об этом сообщает Vgorode со ссылкой на одессита Артёма Перфилова.

Многие дома «первой линии» частично разрушились или наклонились в сторону моря. Улицы, ведущие к пляжу, стали похожи на заброшенную местность после стихийного бедствия.

По словам автора фотографий, местные власти уже не первый год обещают решить проблему укрепления склонов, однако на данный момент побережье продолжает разрушаться.

Год назад, весной 2020 года, в Черноморске произошёл сильный оползень, обрушивший часть прибрежных строений и образовавший обрыв в трёх метрах от жилых домов.

Ранее, в 2019 году, прямо возле берега стали сносить повреждённые курени вдоль линии прибоя, чтобы построить бетонное укрепление. Но часть куреней всё равно осталась и там продолжают обитать люди в летний сезон.

На сегоднящний день наверху полностью уничтожена первая линия элитных коттеджей. Пострадало 16 зданий и трещины подобрались ко второй линии особняков. Местные говорят, что до оползня стоимость домов на первой линии была за миллион долларов.

С 2019 года резких смещений грунта не было, но склон медленно всё равно сползает. Это хорошо видно по масштабным разломам, которых ранее не было видно. Асфальт на бывшей базе отдыха “Радужный” даёт хорошее представление, какие разрушительные процессы происходят на склоне.

Свежие фото и видео опубликовали местные жители в социальных сетях.

Одесса News сообщала о случившемся в июле 2019 года оползне в Киевском районе г.Одессы между центральным пляжем и пансионатом «Борей» на побережье на площади около 150 кв.м.

Фото Артёма Перфилова