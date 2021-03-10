На берегу Чёрного моря нашли останки доисторического животного

В окрестностях портового Черноморска Одесской области найдены кости доисторического животного.

Как сообщил в Facebook одессит Александр Макаренко, по всей вероятности, єто останки шерстистого носорога, обитавшего на побережье Чёрного моря около 12 тысяч лет назад.

«Под Черноморском нашли кости предположительно древнего носорога вида Coelodonta antiquitatis. Находка в ближайшее время будет передана учёным ОНУ им. Мечникова», — отметил Макаренко, разместив фото находки.

По его мнению, найденные останки учёные из Одесского национального университета изучат более точно.

Кстати. Шерстистый или волосатый носорог (лат. Coelodonta antiquitatis) — млекопитающее семейства носороговых — обитало на обширных открытых пространствах Европы и Азии в плейстоцене и раннем голоцене, окончательно исчезнув 8-14 тыс. лет назад.

Значительная часть периода существования этого животного пришлась на время последнего в истории Земли оледенения. Шерстистый носорог был типичным представителем так называемой мамонтовой фауны. Основными причинами его вымирания считаются изменение климата и связанные с ним перемены во флоре, а также охота первобытных людей.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года на территории Одесского Национального природного парка «Тузловские лиманы» найдены древние останки неустановленного доисторического животного. Доктор биологических наук Иван Русев обращался в ОНУ им.И.И.Мечникова и Институт археологии НАН Украины, однако там находками не заинтересовались.

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