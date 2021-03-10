Лучше объехать стороной: в Одессе начался капремонт улицы Черняховского

В Одессе начался капитальный ремонт улицы Черняховского.

Как передаёт наш корреспондент, на сегодняшний день проводится демонтаж старого дорожного покрытия и бортового камня.

В ходе проведения ремонтных работ будет полностью заменено асфальтобетонное покрытие 11 434 кв.м проезжей части и 7565 кв.м тротуарного покрытия. Тротуары будут вымощены плиткой по аналогии с мощением на улицах Преображенской, Софиевской и спуске Маринеско.

Отмечается, что на перекрёстках будут обустроены пандусы с тактильной плиткой и установлено перильное ограждение, аналогичное установленному в ходе капремонта тротуаров на улице Нежинской.

«Также будет обустроен заездной карман для общественного транспорта со стороны 5-й ст. Б.Фонтана и установлено два новых остановочных комплекса с урнами», — говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрены устройство сети ливневой канализации и перенос опоры наружного освещения, а также контактной сети.

Завершающим этапом капитального ремонта улицы Черняховского станут нанесение новой дорожной разметки и установка новых дорожных знаков.

Планируемый срок окончания работ — август 2021 года.

Ремонт проводится без перекрытия движения по ул.Черняховского. Но, как передаёт наш фотокор, побывавший здесь 10 марта, лучше этот район объезжать стороной — от круга на 5-й Фонтана и до площади 10 апреля «тянучка».

Заказчиком работ выступает Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета.

Как сообщала Одесса News, одесская мэрия вынашивает планы капитального ремонта Ивановского путепровода.

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