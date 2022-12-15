В Одессе движение по Деволановскому спуску будет закрыто до лета

В рамках капитального ремонта было временно перекрыто движение по Деволановскому спуску, на участке между ул. Еврейской и Карантинным спуском.

По информации на официальном сайте «Одесса» горсовета, перекрытие участка дороги необходимо для проведения замены инженерных сетей, проходящих под Деволановским спуском: водопровода, канализации, электрических сетей, сетей связи и др.

Планируется, что движение транспорта на этом участке Деволановского спуска будет закрыто до 30 июня 2023 года.

Как сообщала Одесса News, ранее горсовет анонсировал окончание работ на Деволановском спуске до 31 декабря 2022 года.

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