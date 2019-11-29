Одесские чиновники ознакомились с опытом работы своих коллег из Марселя

В ходе визита в Марсель представители Одесской мэрии провели ряд деловых встреч и переговоров для ознакомления с передовым опытом в градообразующей, строительной и культурной сферах.

Как сообщает официальный сайт города, также одесская делегация ознакомилась с опытом Марселя в вопросах модернизации городского пространства, развития транспортной инфраструктуры, озеленения территорий и благоустройства.

«Опыт города-побратима особенно полезен, так как Марсель с его большим историческим архитектурным ареалом, размерами, застройкой и численностью населения во многом сравним с Одессой и наши города решают на данный момент похожие проблемы в градообразующей, строительной, социальной и культурной сферах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что муниципалитеты городов-побратимов приступили к работе по подготовке программы мероприятий, приуроченных к празднованию в 2022 году 50-летнего юбилея со дня подписания между Одессой и Марселем соглашения об установлении побратимских отношений.

Одесская делегация посетила Центр инновационных технологий «Город инноваций Марсель «CISAM» и французский университет Aix-Marseille, где члены делегации ознакомились с социально-экономическим и научно-культурным пространством «CISAM».



Кстати. «CISAM» — социально-экономическое и научно-культурное пространство, которое зародилось благодаря умениям и амбициям крупнейшего франкоязычного университета, масштабного мегаполиса во Франции и двух транснациональных корпораций: CMA CGM Group и L’OCCITANE Group. создано с целью проведения финансовых и юридических консультаций для бизнес-сектора, а также реализации smart-будущего, включающего центр коммуникаций для улучшения логистики при разработке стартапов в разных областях, в том числе и технологий.

Как сообщала Одесса News, 27 ноября на городском пляже Прадо в Марселе состоялось торжественное открытие туристического символа Одессы «Якорь-сердце».

Фото: «Одесса»