Дело одесского бизнесмена Альперина: НАБУ вручило подозрение, САП просит ареста

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении лицу, которое считает руководителем преступной организации, проводившей махинации с растаможиванием товаров.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП лично вручили уведомление о подозрении лицу, которое следствие считает руководителем преступной организации, совершавшей преступления, связанные с растаможиванием импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам», — говорится в сообщении.

По данным НАБУ, действия подозреваемого, вероятного руководителя коррупционной схемы (одесского бизнесмена Вадима Альперина. — Ред.), квалифицированы как злоупотребление властью или служебным положением.

Таким образом, количество подозреваемых в нанесении более 77,7 млн грн убытков государственным интересам возросло до 11 человек, уточнили в НАБУ.

В бюро напомнили, что 26 ноября сообщили о подозрении 10 лицам, среди которых семь должностных лиц одной из региональных таможен и Государственной фискальной службы.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании Вадиму Альперину меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 288 млн гривен, — сообщил Укринформ.

Как сообщала Одесса News, детективы НАБУ 27 ноября задержали одесского бизнесмена Вадима Альперина. В 2017 году Альперина уже задерживало НАБУ за то, что тот предлагал взятку в сумме 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский райсуд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в сумме 21 млн грн. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тыс. грн. После внесения залога он вышел из-под стражи.

18 мая 2018 года ГПУ сообщила, что завершила досудебное расследование против Альперина.