Одному из свидетелей, проходивших по делу «Краяна», объявили подозрение

Одному из свидетелей по делу о завладении средствами городского бюджета Одессы при приобретении здания завода «Краян» сообщили о подозрении за отказ давать показания в рамках досудебного расследования.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«По данным следствия, во время досудебного расследования в указанном уголовном производстве установлено и вызвано для допроса в качестве свидетеля лицо, которому известны обстоятельства, которые подлежат доказыванию при расследовании. Прибыв по вызову в Национальное бюро и находясь в служебном кабинете детективов, указанное лицо, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, отказалось давать показания в уголовном производстве», — говорится в сообщении.

Однако, отмечается, что «ссылка свидетеля в данном случае на ст. 63 Конституции Украины была безосновательной и необоснованной, поскольку это лицо не является членом семьи или близким родственником обвиняемых в указанном уголовном производстве. Его вызвали в качестве свидетеля с целью объективного установления обстоятельств совершения обвиняемыми инкриминируемых им преступлений. То есть показания этого лица не могли стать основанием для подозрения, обвинения в совершении близкими родственниками или членами его семьи уголовного правонарушения».

Кроме того, свидетель, ссылаясь на ту же статью Конституции Украины, отказался давать показания при рассмотрении уголовного производства в Малиновском райсуде Одессы.

В обоих случаях свидетеля предупредили в установленном законом порядке об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний.

Учитывая это, «действия подозреваемого квалифицированы по признакам ч.1 ст.385 Уголовного кодекса Украины (отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика от выполнения возложенных на них обязанностей). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до трёхсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев», — резюмировали в НАБУ.

Как сообщала Одесса News, прокуроры САП обвиняют мэра Одессы, нескольких должностных лиц горсовета и предпринимателей в том, что они завладели в течение июля-декабря 2016 года значительными средствами местного бюджета при приобретении по завышенной цене — 185 миллионов гривен — здания обанкротившегося одесского завода «Краян». Установлено, что рыночная цена объекта недвижимости составляла более 92 миллионов гривен, а незадолго до приобретения мэрией здания «Краян» оно было приобретено за 11,5 миллиона гривен.

По результатам расследования, прокуроры САП инкриминировали Труханову, нескольким должностным лицам Одесского горсовета, руководителям и учредителям некоторых предприятий совершение преступлений по признакам ч.5 ст.191 УК Украины (завладение средствами путём злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путём).

Однако коллегия судей Малиновского райсуда Одессы приняла 9 июля оправдательный приговор восьми обвиняемым, поскольку вина их не доказана. Согласно этому вердикту отменён арест имущества подсудимых и принято решение вернуть залог залогодателям.

Руководитель САП 31 июля подал апелляцию на оправдательный приговор Малиновского райсуда Одессы по восьми обвиняемым.