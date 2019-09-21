В порту «Южный » разгружается третье судно с углём из Колумбии

Судно с 73 тысячами тонн угля марки Г уже прибыло в порт «Южный» Одесской области для теплоэлектростанций ДТЭК.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

«В настоящее время в порту «Южный» осуществляется разгрузка судна. После чего уголь отправится на теплоэлектростанции ДТЭК. По состоянию на 20 сентября запасы угля на станциях ДТЭК составляют 756 тыс. т», — говорится в сообщении.

Генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук отметил, что уже в октябре энергосистему Украины ждут пиковые нагрузки, поэтому тепловой генерации необходимо будет работать в усиленном режиме.

«За 8 месяцев наши шахтёры добыли почти 15 млн т угля. Также мы законтрактовали 388 млн т угля за рубежом. Мы хотели купить уголь на украинской энергетической бирже по цене Роттердам +. Однако все 12 сессий торгов закончились безрезультатно — поставщиков по такой низкой цене не оказалось. Мы продолжаем делать максимум, чтобы наши ТЭС были с углём», — сообщил Сахарук.

Отмечается, что компания всего законтрактовала пять балкеров с углём из Колумбии. Три уже прибыли в Украину, ещё одно ожидается на следующей неделе, и последний — в октябре.