В морпорту «Южный» нашли рекордную партию кокаина

В Морском торговом порту «Южный» правоохранители обнаружили почти 60 кг кокаина стоимостью более 200 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Правоохранители обнаружили в Морском торговом порту «Южный» скрытое от таможенного контроля наркотическое средство, контрабандно перемещённое в Украину из Эквадора, в особо крупном размере — почти 60 кг кокаина, стоимостью на «чёрном рынке» более 200 млн гривен», — говорится в сообщении.

Проводятся соответствующие следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступлению, привлечение их к уголовной ответственности и предотвращение совершения новых преступлений, — отмечают в ведомстве.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2020 года таможенники обнаружили в Одесском порту груз с четырьмя тоннами веществ, используемых при изготовлении кокаина и героина.

Фото: прокуратура Одесской области