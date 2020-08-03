В Одессе открылась общественная приёмная партии ОП-ЗЖ

В Одессе 31 июля начала работу самая крупная в Одесской области общественная приёмная областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович анонсировал открытие приёмной.

«Дорогие друзья, я не родился одесситом, но с детства Одесса живёт во мне! Я возглавлял Одесский областной штаб партии «Оппозиционная платформа – За життя», потому что считал, что этот потрясающий город должен быть действительно лучше, он должен быть образцом. И не только потому, что туда сейчас устремились туристы, и не только потому, что скоро выборы и какой-то дядька что-то там обещает. А потому, что этот великий город должен быть прекрасным всегда!» – заявил политик в своем видеообращении к одесситам.

Парламентарий напомнил, что давно подал в Верховную Раду Украины законопроект о предоставлении Одессе свободной экономической зоны.

«Я не зря продвигал проект «Порто-франко для Одессы». Я это делал, делаю и буду делать вместе со своими коллегами по фракции только потому, что если Одесса не будет жить по-человечески, то и вся страна не будет жить по-человечески… Думаю, что уже все убедились – кроме как в Одессе и отдохнуть больше негде! Одесса сегодня – это центр украинского мира, если хотите. Поэтому мы – «ОП-ЗЖ» – открываем крупнейшую областную приёмную, чтобы быть ближе к одесситам. Ребята-одесситы, я вас очень люблю. Я почти одессит, у меня много друзей живёт в Одессе и моё сердце – в Одессе. Уверен, что вместе мы победим!» – резюмировал Вадим Рабинович.

Открывая приёмную, народный депутат от ОП-ЗЖ Татьяна Плачкова сказала: «Мы открыты! В центре Одессы на Ланжероновской, 3 с сегодняшнего дня начинает свою работу самая крупная в области общественная приёмная областной организации Оппозиционной платформы — За жизнь. Приёмная Вадима Рабиновича и Татьяны Плачковой».

Политик подчеркнула, что за последние полгода партийцам удалось сформировать в Одесской области сильную единую команду, где много как опытных, так и молодых политиков.

«Уверена, что эта синергия приведёт нас к победе на местных выборах. В ней наша сила и единство», — заявила народный депутат.

При этом она отметила, что, в первую очередь, приёмная будет работать для всех жителей Одессы и области, куда они смогут обращаться со своими проблемами и где обязательно найдут помощь и поддержку.

«Общественные приёмные мы открываем во всех районах области. Но этот офис ОП-ЗЖ — основной на Одещине. Наш общий дом — и для партийцев, и для каждого жителя. Потому что мы работаем не под выборы, а для будущего», — резюмировала Татьяна Плачкова.

Также нардеп сообщила, что одесская команда ОП–ЗЖ сформирует оппозиционный к исполкому Одесского горсовета исполнительный комитет.

«Через некоторое время мы сформируем оппозиционный исполком. Он будет базироваться здесь, в общественной приёмной», — уточнила политик.

Она также подчеркнула, что основной задачей оппозиционного исполкома будет анализ готовящихся и принимаемых исполкомом горсовета решений.

«Вместе с экспертами мы будем анализировать каждое решение, будем обнародовать свои выводы, свой аудит относительно того, что принимает Одесский горсовет и его исполнительный комитет», – резюмировала Татьяна Плачкова.

Кстати. Ранее в Малиновском районе города по ул. Космонавтов, 62 начала работать территориальная приёмная Плачковой и депутата Одесского горсовета, члена группы ОП-ЗЖ Владимира Корниенко.

Фото и видео: ОП-ЗЖ