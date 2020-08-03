COVID-19 в Одесской области: 68 новых случаев за воскресенье

Всего в Одесской области на утро 3 августа общее количество больных коронавирусом составило 3 тысячи 482 человека.

По сообщению ресурса Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 68 новых случаев.

Смертельных случаев за сутки не было. Общее количество жертв коронавируса в одесском регионе на сегодня 48.

Выздоровевших в воскресенье, видимо, не определяли, поскольку фиксируется показатель 0 за сутки. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 1 354 человек.

Продолжают болеть в Одесской области 2 080.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 3 августа лабораторно подтвердили болезнь у 73 158 человек. За последние сутки заболело в Украине 990 человек, 13 умерли, выздоровели 333 пациента.