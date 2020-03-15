Венская опера, в отличие от Одесской, позаботилась о зрителе в условиях эпидемии

Венская государственная опера, которая временно закрылась из-за мер борьбы с коронавирусом, начинает бесплатно демонстрировать свои спектакли в режиме онлайн.

Об этом сообщает Укринформ.

Поскольку в Австрии из-за коронавируса ограничены массовые мероприятия в помещениях с участием более 100 человек, Венская опера (как и остальные театры) отменили до 2 апреля все свои спектакли.

Однако поклонники высокого искусства во всём мире не останутся обделёнными — Венская опера начинает онлайн-показ своих архивных записей.

Начиная с воскресенья, 15 марта, Венская государственная опера ежедневно будет бесплатно транслировать записи своих оперных и балетных спектаклей через потоковую платформу www.staatsoperlive.com.

Стримы будут начинаться в 17.00 по центральноевропейскому времени и останутся доступными в течение 24 часов.

Как сообщала Одесса News, Одесский государственный академический театр оперы и балета отменил все спектакли с 12 марта по 3 апреля. В театре обещают вернуть деньги обладателям билетов на отменённые спектакли. В качестве альтернативы зрителям предлагают обменять «сгоревшие» из–за коронавируса билеты на билеты с другими датами — уже после окончания карантина. График переноса спектаклей разрабатывается.