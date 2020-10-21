COVID-19 в Одесской области: зарегистрировано заболевших за сутки — 614 человек

За прошедшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 614-ти человек, в том числе у 25-и детей и 13-и медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 19 957 (11 865 женщин, 8 992 мужчины), в том числе:

дети — 1 326 (г. Одесса — 470, г. Белгород-Днестровский — 28, Измаил — 78, Черноморск — 29, Теплодар — 7, Южный — 16, Ананьевский — 11, районы Арцизский — 21, Балтский — 10, Березовский — 50, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 100, Болградский — 82, Великомихайловский — 13, Захаровский — 1, Ивановский — 23, Измаильский — 31, Килийский — 16, Кодымский — 9, Лиманский — 46, Любашевский — 9, Николаевский — 4, Овидиопольский — 84, Окнянский — 2, Подольский — 59, Ренийский — 2, Раздельнянский — 13, Савранский — 7, Саратский — 43, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 23) й-2)

— 1 326 (г. Одесса — 470, г. Белгород-Днестровский — 28, Измаил — 78, Черноморск — 29, Теплодар — 7, Южный — 16, Ананьевский — 11, районы Арцизский — 21, Балтский — 10, Березовский — 50, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 100, Болградский — 82, Великомихайловский — 13, Захаровский — 1, Ивановский — 23, Измаильский — 31, Килийский — 16, Кодымский — 9, Лиманский — 46, Любашевский — 9, Николаевский — 4, Овидиопольский — 84, Окнянский — 2, Подольский — 59, Ренийский — 2, Раздельнянский — 13, Савранский — 7, Саратский — 43, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 23) й-2) медработники — 1 100 (Одесса — 407, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 60, Черноморск — 12, Теплодар — 1, Южный — 4, районы Ананьевский — 22, Арцизский — 27, Балтский — 31, Березовский — 27, Белгород-Днестровский — 14, Беляевский — 51, Болградский — 70, Великомихайловский — 4, Захаровский — 1, Ивановский — 15, Измаильский — 23, Килийский — 26, Кодымский — 4, Лиманский — 38, Любашевский — 5, Николаевский — 1, Овидиопольский — 31, Окнянский — 2, Подольский — 102, Ренийский — 2, Раздельнянский — 8, Савранский — 6, Саратский — 22, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 40, Ширяевский — 2).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 301 человек. Умерших за сутки 5.

Выздоровевших всего 7 893 пациента.(+55 за сутки). В их числе председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый. На своей странице в Facebook он вчера написал: «Получил отрицательный результат теста на COVID-19. Поэтому с сегодняшнего дня работаю уже на рабочем месте… Непростой период болезни прошёл и я хочу ещё раз поблагодарить врачей — теперь я на собственном опыте убедился, как они самоотверженно работают ради каждого пациента. Первые дни симптомы были практически не заметны. Позже, как и у всех, была слабость, насморк и повышенная температура. Последствия заболевания ещё ощущаются — несколько дней придётся работать из кабинета. Впрочем, уже в ближайшее время планирую посетить ряд районов — проверить работу больниц и пообщаться с медиками».

Лабораторно подтверждены больные на таких административных территориях на 21 октября:

Одесса — 8 226 (дети — 470, медработники — 407)

г.Белгород-Днестровский — 366 (дети — 28, медработники — 27);

Измаил — 1 167 (дети — 78, медработники — 60);

Черноморск — 514 (дети — 29, медработники — 12);

Теплодар — 90 (дети — 7, медработники — 1);

Южный — 235 (дети — 16, медработники — 4);

Ананьевский — 152 (дети — 11, медработники — 22);

Арцизский — 340 (дети — 21, медработники — 27);

Балтский — 344 (дети — 10, медработники — 31);

Березовский — 464 (дети — 50, медработники — 27);

Б.-Днестровский район — 270 (дети — 15, медработники -14)

Беляевский — 1 059 (дети — 100, медработники — 51)

Болградский район — 1 176 (дети — 82, медработники — 70)

В.Михайловский — 105 (дети — 13, медработники — 4);

Захаровский — 51 (дети — 1, медработники — 1);

Ивановский — 267 (дети — 23, медработники — 15);

Измаильский — 490 (дети — 31, медработники — 23)

Килийский — 165 (дети — 16, медработники — 26);

Кодымский — 108 (дети — 9, медработники — 4);

Лиманский — 620 (дети — 46, медработники — 38);

Любашевский — 121 (дети — 9, медработники — 5);

Николаевский — 65 (дети — 4, медработники — 1);

Овидиопольский — 1 058 (дети — 84, медработники — 31);

Окнянский — 66 (дети — 2, медработники — 2);

Подольский — 868 (дети — 59, медработники — 102);

Ренийский — 70 (дети — 2, медработники — 2);

Раздельнянский — 206 (дети — 13, медработники — 8);

Савранский — 135 (дети — 7, медработники — 6);

Саратский — 393 (дети — 43, медработники — 22);

Тарутинский — 319 (дети — 24, медработники — 15);

Татарбунарский — 391 (дети — 23, медработники — 40)

Ширяевский — 56 (медработники — 2).

Как сообщил Максим Куцый, «по расчётам эпидемиологов, нас ждёт существенный рост подтверждённых случаев. Мы обеспечиваем всем необходимым больницы, активно работаем с Кабинетом Министров Украины по сертификации кислорода нашего Одесского припортового завода и готовим заведения второй волны к приёму пациентов».

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 было подтверждено у 267 человек.