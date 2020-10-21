COVID-19 в Одесской области: зарегистрировано заболевших за сутки — 614 человек

За прошедшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 614-ти человек, в том числе у 25-и детей и 13-и медработников.
Лабораторно подтверждённых случаев всего – 19 957 (11 865 женщин, 8 992 мужчины), в том числе:
- дети — 1 326 (г. Одесса — 470, г. Белгород-Днестровский — 28, Измаил — 78, Черноморск — 29, Теплодар — 7, Южный — 16, Ананьевский — 11, районы Арцизский — 21, Балтский — 10, Березовский — 50, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 100, Болградский — 82, Великомихайловский — 13, Захаровский — 1, Ивановский — 23, Измаильский — 31, Килийский — 16, Кодымский — 9, Лиманский — 46, Любашевский — 9, Николаевский — 4, Овидиопольский — 84, Окнянский — 2, Подольский — 59, Ренийский — 2, Раздельнянский — 13, Савранский — 7, Саратский — 43, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 23) й-2)
- медработники — 1 100 (Одесса — 407, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 60, Черноморск — 12, Теплодар — 1, Южный — 4, районы Ананьевский — 22, Арцизский — 27, Балтский — 31, Березовский — 27, Белгород-Днестровский — 14, Беляевский — 51, Болградский — 70, Великомихайловский — 4, Захаровский — 1, Ивановский — 15, Измаильский — 23, Килийский — 26, Кодымский — 4, Лиманский — 38, Любашевский — 5, Николаевский — 1, Овидиопольский — 31, Окнянский — 2, Подольский — 102, Ренийский — 2, Раздельнянский — 8, Савранский — 6, Саратский — 22, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 40, Ширяевский — 2).
Летальность на сегодняшний день составила по региону 301 человек. Умерших за сутки 5.
Выздоровевших всего 7 893 пациента.(+55 за сутки). В их числе председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый. На своей странице в Facebook он вчера написал: «Получил отрицательный результат теста на COVID-19. Поэтому с сегодняшнего дня работаю уже на рабочем месте… Непростой период болезни прошёл и я хочу ещё раз поблагодарить врачей — теперь я на собственном опыте убедился, как они самоотверженно работают ради каждого пациента. Первые дни симптомы были практически не заметны. Позже, как и у всех, была слабость, насморк и повышенная температура. Последствия заболевания ещё ощущаются — несколько дней придётся работать из кабинета. Впрочем, уже в ближайшее время планирую посетить ряд районов — проверить работу больниц и пообщаться с медиками».
Лабораторно подтверждены больные на таких административных территориях на 21 октября:
Одесса — 8 226 (дети — 470, медработники — 407)
г.Белгород-Днестровский — 366 (дети — 28, медработники — 27);
Измаил — 1 167 (дети — 78, медработники — 60);
Черноморск — 514 (дети — 29, медработники — 12);
Теплодар — 90 (дети — 7, медработники — 1);
Южный — 235 (дети — 16, медработники — 4);
Ананьевский — 152 (дети — 11, медработники — 22);
Арцизский — 340 (дети — 21, медработники — 27);
Балтский — 344 (дети — 10, медработники — 31);
Березовский — 464 (дети — 50, медработники — 27);
Б.-Днестровский район — 270 (дети — 15, медработники -14)
Беляевский — 1 059 (дети — 100, медработники — 51)
Болградский район — 1 176 (дети — 82, медработники — 70)
В.Михайловский — 105 (дети — 13, медработники — 4);
Захаровский — 51 (дети — 1, медработники — 1);
Ивановский — 267 (дети — 23, медработники — 15);
Измаильский — 490 (дети — 31, медработники — 23)
Килийский — 165 (дети — 16, медработники — 26);
Кодымский — 108 (дети — 9, медработники — 4);
Лиманский — 620 (дети — 46, медработники — 38);
Любашевский — 121 (дети — 9, медработники — 5);
Николаевский — 65 (дети — 4, медработники — 1);
Овидиопольский — 1 058 (дети — 84, медработники — 31);
Окнянский — 66 (дети — 2, медработники — 2);
Подольский — 868 (дети — 59, медработники — 102);
Ренийский — 70 (дети — 2, медработники — 2);
Раздельнянский — 206 (дети — 13, медработники — 8);
Савранский — 135 (дети — 7, медработники — 6);
Саратский — 393 (дети — 43, медработники — 22);
Тарутинский — 319 (дети — 24, медработники — 15);
Татарбунарский — 391 (дети — 23, медработники — 40)
Ширяевский — 56 (медработники — 2).
Как сообщил Максим Куцый, «по расчётам эпидемиологов, нас ждёт существенный рост подтверждённых случаев. Мы обеспечиваем всем необходимым больницы, активно работаем с Кабинетом Министров Украины по сертификации кислорода нашего Одесского припортового завода и готовим заведения второй волны к приёму пациентов».
Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 было подтверждено у 267 человек.