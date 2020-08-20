Куцый готовит школы Одесской области к новому учебному году вместе с Красным Крестом

Председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый принял от офиса Международного комитета Красного Крета в Одессе помощь для учебных заведений Одесского региона накануне нового учебного года.

Об этом Максим Куцый написал на своей странице в Facebook.

«Вместе с Красным Крестом Украины готовим школы к учебному году! Перед началом занятий детям будут измерять температуру. В этом педагогам помогут 50 высокоточных бесконтактных термометров. Сегодня эти приборы передали в учебные заведения нашего региона председатель офиса Международного комитета Красного Креста в городе Одесса Анастасия Марчук и руководитель областной организации Общества Красного Креста Евгений Жариков», — написал глава ООГА.



Максим Куцый также отметил, что МККК «с первых дней карантина помогает нам бороться за здоровье жителей Одесской области. Представители Красного Креста уже передали 70 тонн продуктовых и гигиенических наборов малозащищённым семьям. В ближайших планах — передача 1 150 тонн санитарного раствора для учебных и социальных учреждений Одесской области».

Между тем, по данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, на утро 20 августа в Одесской области зафиксировано 5 408 случаев заболевания COVID-19. Общее количество заболевших за сутки составляет 127 человек.

Как сообщала Одесса News, в Украине на утро 20 августа за сутки заболело 2 134 человека. Из них 100 детей, а также 160 медицинских работников. Всего было госпитализировано 407 человек за прошедшие сутки. Было зафиксировано 40 летальных случаев.