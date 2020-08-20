COVID-19 в Одессе: за сутки 65 новых больных

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 20 августа в Одессе зарегистрированы 2 096 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 65 новых случаев заболевания.

По данным на 20 августа, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 224 пациента с COVID-19. Из них 196 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 28 человек — в тяжёлом состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 39 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы пять новых случаев COVID-19 у детей — мальчик (15 лет) госпитализирован в инфекционную больницу, четверо детей в возрасте от 4 до 14 лет находятся на амбулаторном лечении.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 695 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1362 одессита.

О смертельных случаях за сутки не сообщается.

Как информировала Одесса News, председателю Одесской облгосадминистрации Максиму Куцему передали от Международного Красного Креста 50 высокоточных бесконтактных термометров для школ Одесской области.