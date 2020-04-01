Скандал: Что нужнее Одесской инфекционной больнице — мебель или ИВЛ

В Одесской городской клинической инфекционной больнице готовят к открытию новое детское отделение. Оно создано в новом корпусе на территории инфекционной больницы, который построен на базе старого неиспользуемого пищеблока.

Как сообщает официальный сайт города, в новом детском отделении оборудованы полубоксы — это маломестные изолированные палаты с выходами в общий коридор. Такие палаты позволяют обеспечить изоляцию пациентов с инфекционными заболеваниями, предусмотрены как для пребывания детей подросткового возраста, так и маленьких детей с мамами.

Полубоксы спроектированы и оборудованы таким образом, чтобы в случае необходимости в них можно было выполнять все реанимационные действия и эффективно оказать помощь на месте. Для этого полубоксированные палаты будут оборудованы специальной мебелью, изготовленной по индивидуальному заказу.

Закупки для нового отделения больницы были спланированы задолго до роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и введения карантина. Однако, учитывая текущую эпидситуацию, актуальным является разворачивание дополнительных койко-мест.

Отделение рассчитано на 35 пациентов с различными вирусными инфекциями. В случае необходимости оно будет расширено и сможет принять большее количество пациентов. В связи с этим закуплены 40 подростковых и 10 детских коек. Ко всем кроватям предусмотрены металлические прикроватные тумбочки. Кровати будут укомплектованы матрасами с максимально возможной толщиной, которые в соответствии с санитарными нормами подлежат обработке в автоклаве.

С учётом того, что отделение рассчитано на пребывание детей и подростков, оно также будет укомплектовано детской мебелью, инвентарём и постельным бельём в яркой цветовой гамме для психологически комфортного пребывания детей.

Кроме того, в отделении предусмотрены процедурный, манипуляционный и рентгенологический кабинеты, которые оснащены необходимым оборудованием.

Расположение всех этих кабинетов в одном отделении даст возможность быстрее диагностировать заболевание и оказывать своевременное лечение.

В настоящее время проводятся закупка и поставка медицинской мебели и оборудования для обустройства нового отделения. Вся мебель соответствует стандартам и требованиям для инфекционных отделений. После завершения поставок и открытия отделения оно будет готово принять маленьких пациентов, в том числе с подозрением на COVID-19.

В инфекционной больнице имеются: 500 комплектов защитной одежды врача-инфекциониста, свыше 12 тысяч одноразовых респираторов, 600 многоразовых респираторов, 9400 респираторов высокой защиты, 30 тысяч пар перчаток. Поставки средств индивидуальной защиты продолжаются. Больница обеспечена медикаментами и дезсредствами в соответствии с потребностями.

Однако руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров» и координатор антикризисного штаба по борьбе с коронавирусом в Одесской области Екатерина Ножевникова на своей странице в Facebook говорит, что в инфекционную больницу купили мебель вместо кислородной станции.

По её словам, теперь закупкой оборудования для обеспечения кислородом 40 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) вынуждены заниматься предприниматели.

«От этого факта просто хочется под землю провалиться. Заказали они, а стыдно нам. Мебель почему-то можно заказать, а кислородную станцию нельзя», — подвергла критике Ножевникова местные власти.

Обращаясь к главе Одесской ОГА, Ножевникова, в частности, сказала: «Максим Куцый, к сожалению, часть вашей команды саботирует процесс и делает всё, чтобы дискредитировать действия власти в целом».

Как сообщала Одесса News, действительно предприниматели приобрели на днях оборудование для Одесской инфекционной больницы комплект оборудования, которое будет обеспечивать кислородом 40 аппаратов ИВЛ. .

По данным «Украинской правды», в марте в системе ProZorro было зарегистрировано 33 процедуры по одесской инфекционке на общую сумму более 6 млн гривен. Документы на покупку предоставила юрист и заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан. В договоре больницы с ТОВ «Окрус» речь идёт о пяти единицах медицинского назначения стоимостью около 880 тыс. грн (кровать, кушетка, ширма, стол, шкаф). Кроме того, фигурируют такие товары как гардеробы, диваны, кресла, кухонные гарнитуры и даже таблички на дверь руководства. Некоторые цены вызывают недоумение. Например, обеденные стулья стоят 3250 грн единица, а стулья конференционные — 4950 грн.

Пресс-секретарь горсовета Наталия Мальцева объяснила, что в горздраве руководствовались при размещении заказа мебели для инфекционной больницы с благими намерениями -для открытия нового детского отделения.

По данным Департамента финансов Одесского горсовета, из полученного в июле 2019 года кредита под 19,5% от «Ощадбанка» в 1 миллиард гривен, инфекционная больница получила часть кредитных средств на поэтапную реконструкцию. Ещё 20 миллионов из этой суммы больница получит в этом году «на реконструкцию».

Фото: «Одесса»