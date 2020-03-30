В Украине насчитали уже 475 случаев коронавирусной болезни

По состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 ПЦР-исследованием.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Украины.

«По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 475 случаев COVID-19. Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 6 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме», — говорится в сообщении.

В ЦОС также добавили, что с начала года получили 2264 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

В Одесской области, по предварительным данным, число подтверждённых случаев осталось прежним — 8. В общей сложности, ожидают подтверждения анализа на коронавирус 149 человек. Среди них есть и те, кому делают повторный ПЦР анализ.

Как сообщала Одесса News, по мнению и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игоря Кузина, от коронавируса нового типа коллективный иммунитет не выработается, Covid-19 в Украине могут заболеть до 22 миллионов человек.