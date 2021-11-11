В Одессе разоблачили медиков, наладивших конвейер фальшивых COVID-паспортов

Служба безопасности Украины разоблачила медиков, создавших механизм фальсификации сертификатов о вакцинации от COVID-19 в одном из медицинских учреждений Одессы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По данным следствия, группа злоумышленников насчитывала несколько человек с чётко определёнными обязанностями. Посредник подыскивал «клиентов» среди якобы проверенных людей, медсестра вела учёт «вакцинированных» и заполняла соответствующие документы, а врач вносил ложные данные в информационную систему Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Отмечается, что за последние полгода по меньшей мере 100 человек ежемесячно получали свидетельство о вакцинации, которое отображалось в приложении «Дія». При этом прививок им никто не делал. Такая услуга стоила от 1 до 2 тысяч гривен.

В настоящее время решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении правонарушения.

В рамках уголовного производства по ч.3 ст.354 (подкуп работника предприятия, учреждения либо организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к сделке.



После выявления персональных данных лиц, которые были противоправно внесены в информационную систему НСЗУ, СБУ будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации.

Мероприятия по разоблачению противоправной схемы проводились сотрудниками Управления СБУ в Одесской области совместно с сотрудниками киберполиции Национальной полиции при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.

Кстати. Подделка и сбыт тестов и сертификатов о вакцинации от коронавируса – это уголовное правонарушение, которое наказывается штрафом до 17 тыс. грн, арестом до 6 месяцев или ограничением свободы до двух лет. Использование заведомо фальшивого документа также подпадает под ст.358 Уголовного кодекса Украины и наказывается до 2 лет ограничения свободы.

Фото: СБУ, Одесская облпрокуратура

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