COVID-19 в Одессе: за сутки выздоровели 58 жителей Одессы, а также вице-мэр

За последние сутки в Одессе выздоровели от коронавируса 58 жителей Одессы, а заболели 52.

Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

На утро 3 сентября в Одессе зарегистрированы 3 288 случаев COVID-19. На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 248 пациентов с COVID-19. Из них 199 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 49 пациентов — в тяжёлом состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили девять человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы шесть новых случаев COVID-19 у детей в возрасте от 1 года до 17 лет, все находятся на амбулаторном лечении.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 1 043 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2193 одессита.

В противочумном НИИ им.Мечникова удалось локализовать вспышку COVID-19. Здесь заболели пятеро сотрудников, а 35 контактных лиц находились на самоизоляции до 2 сентября.

Такие данные обнародовал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

«Новых случаев заболевания в данном учреждении не выявлено», — подчеркнул он.

Гончаров также сообщил, что вспышка коронавирусной инфекции произошла и ещё в одном, занимающемся тестированием на коронавирус учреждении, — местном лабораторном центре Минздрава. Там заболели 7 человек, а 20 контактных лиц были изолированы.

«Как показало расследование, ни один из случаев заражения не связан с профессиональной деятельностью сотрудников — вирус был занесён извне, то есть его принесли из дома», — отрапортовал санврач, добавив, что и НИИ им. Мечникова, и лаборатория продолжают работать сейчас в обычном режиме. Их сотрудники при этом находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Пострадавший от огня одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе также пришлось закрыть из-за коронавирусной инфекции. Здесь, по данным ТАЙМЕРА, заболел один из сотрудников. Диагноз подтвердило специальное тестирование.

Теперь с целью предотвращения распространения заболевания педсовет учебного учреждения перевёл занятия в онлайн-режим до 14 сентября, а заселённые в общежитие студенты отправлены по домам.

Зато заместитель Одесского городского головы Дмитрий Жеман, в начале августа подхвативший коронавирус, выздоровел и вернулся к работе. Об этом он сам написал на своей страничке в Facebook.



После Жемана слегли с СOVID-19 вице-мэры Павел Вугельман и Светлана Бедрега, начальник отдела организационного обеспечения работы Одесского городского головы Алла Чижевская, директор департамента административных услуг Евгения Абрамова, замначальника департамента коммунальной собственности Валерий Микуленко и другие.

Как сообщала Одесса News, 3 человека умерли вчера в Одесской области от коронавируса. Всего летальных случаев зафиксировано 113, из них в Одессе — 52.