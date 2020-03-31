Пьёте воду из одесских бюветов — ознакомьтесь с новыми правилами

Администрация КП «Сервисный центр», которое обслуживает бюветы, подчёркивает необходимость соблюдения следующих требований:
- На территории бюветного комплекса следует находиться в защитной маске и защитных перчатках. В случае отсутствия перчаток их можно получить у сотрудников предприятия «Сервисный центр», находящихся у бюветов.
- Соблюдать дистанцию между посетителями не менее 1 метра и не ближе указанной отметки жёлтого цвета.
- Для осуществления набора воды заходить за жёлтую линию к каждому крану только по одному посетителю.
- На период проведения работником бюветного комплекса дезинфекции кранов зоны выдачи воды просьба отходить за пределы отметки жёлтого цвета.
Как сообщала Одесса News, 30 марта мэр Одессы Геннадий Труханов побывал в Одесском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.
Фото: «Одесса»