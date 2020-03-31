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Пьёте воду из одесских бюветов — ознакомьтесь с новыми правилами

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С целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19 бюветы Одессы переведены на специальный режим работы, который должен обезопасить горожан от возможного инфицирования.

Администрация КП «Сервисный центр», которое обслуживает бюветы, подчёркивает необходимость соблюдения следующих требований:

  • На территории бюветного комплекса следует находиться в защитной маске и защитных перчатках. В случае отсутствия перчаток их можно получить у сотрудников предприятия «Сервисный центр», находящихся у бюветов.
  • Соблюдать дистанцию между посетителями не менее 1 метра и не ближе указанной отметки жёлтого цвета.
  • Для осуществления набора воды заходить за жёлтую линию к каждому крану только по одному посетителю.
  • На период проведения работником бюветного комплекса дезинфекции кранов зоны выдачи воды просьба отходить за пределы отметки жёлтого цвета.

Как сообщала Одесса News, 30 марта мэр Одессы Геннадий Труханов побывал в Одесском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

Фото: «Одесса»

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