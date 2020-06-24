Одесская область впервые попала в перечень регионов, не готовых к ослаблению карантина

Одесский регион не готов к ослаблению противоэпидемических мер вместе с ещё 13-ю областями Украины.

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.

«Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определённым критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне», — говорится в сообщении.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 23 июня не готовы к ослаблению противоэпидемических мер, кроме Одесской, также Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 23 июня лабораторно подтверждено 38 074 случая COVID-19, умерло 1 035 человек, выписаны — 16 956.