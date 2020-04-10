Одессе, Подольску и Усатово рекомендуют усилить карантин

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Одесской облгосадминистрации рекомендует усилить карантин на территории Одессы, Подольска и села Усатово Беляевского района для предотвращения распространения коронавируса.

Проект решения «О принятии дополнительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 на территории области» подлежит обсуждению и утверждению руководством этих населённых пунктов.

«С учётом представления главного государственного санитарного врача Одесской области от 9 апреля 2020 года «Об установлении дополнительных ограничительных противоэпидемических мер» ввести комплекс ограничительных мероприятий на территории городов Одесса и Подольск и села Усатово Беляевского района», — говорится в документе.

Комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует городским головам этих населённых пунктов ввести соответствующие меры, в частности, «относительно передвижения и пребывания граждан в общественных местах в период с 13 час. субботы до 06 час. понедельника, начиная с 13 час. 11 апреля».

Также комиссия предложила работникам департамента здравоохранения ОГА, ГУ ​​»Областной лабораторный центр Минздрава в Одессе», ГУНП и ГСЧС в Одесской области провести проверку по факту вспышки заболевания COVID-19 медперсонала и посетителей Подольской городской больницы.

Глава ГУНП в области Олег Бех уже обнародовал заявление о том, что в Подольском районе Одесской области решено установить пять карантинных постов, чтобы не допустить распространения вспышки заболевания на соседние районы.

В свою очередь, глава департамента здравоохранения ОГА Наталья Одарий-Захарьева сообщила журналистам, что специалисты связывают возникновение очага COVID-19 в Подольском районе с недавним возвращением сюда из-за границы группы жителей. У девяти из девяноста прибывших местные медики диагностировали COVID-19.

Причём в Подольске заболели сразу четыре медработника: три врача и медсестра. Сейчас эти медики на самоизоляции. Для установления обстоятельств их инфицирования коронавирусом в Подольск из Одессы выехала комиссия департамента здравоохранения ОГА.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

В целом, в Одесской области зарегистрировано 50 официально подтверждённых случяев заболевания коронавирусом. Ранее Одесса News написала о 51 случае, однако, как сообщил глава ООГА Максим Куцый, в областном лабораторном центре «один случай продублирован».