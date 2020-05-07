За последние сутки в Одессе зарегистрированы 2 новых случая COVID-19

За последние сутки в регионе зарегистрированы 63 новых случая COVID-19, из них два — у одесситов.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 7 мая в Одессе лабораторно подтверждены 90 случаев заболевания коронавирусом.



7 мая на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 23 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 18 — жители Одессы.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице два человека находятся в тяжёлом состоянии, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких. Один пациент в тяжёлом состоянии подключён к аппарату ИВЛ.

Также 16 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, четверо — в удовлетворительном состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 14 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Четверо детей находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении, возраст детей — 4 месяца, 1 год 3 месяца, 9 лет и 17 лет. У одного мальчика получен первый отрицательный результат контрольного ПЦР-обследования.

В числе заболевших COVID-19 жителей города Одессы — 10 медицинских работников, в числе которых нет сотрудников городской клинической инфекционной больницы. Ещё 2 человека из числа медперсонала одесских больниц проживают в Беляевском районе и находятся дома на самоизоляции.

Отмечается, что все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.

Зарегистрированы два летальных случая у жителей Одессы с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19 — 22 апреля и 6 мая.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 13 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 75 одесситов.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 9.30 утра в Одесской области от коронавируса умерли 4 человека.